Опубликована карта боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года. Видео брифинга выложили в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения военной спецоперации за последние сутки: передвижение сторон, территории боестолкновений и зоны обстрелов.

Карта спецоперации на Украине на 29 октября 2029 года, источник: телеграм-канал Минобороны РФ

Также ранее Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.