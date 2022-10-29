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НовостиПолитика29 октября 2022 13:24

Опубликована карта боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года

На карте отражены основные события спецоперации за последние сутки
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Опубликована карта боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года

Опубликована карта боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 29 октября 2022 года. Видео брифинга выложили в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения военной спецоперации за последние сутки: передвижение сторон, территории боестолкновений и зоны обстрелов.

Карта спецоперации на Украине на 29 октября 2029 года, источник: телеграм-канал Минобороны РФ

Карта спецоперации на Украине на 29 октября 2029 года, источник: телеграм-канал Минобороны РФ

Также ранее Минобороны РФ сообщило, что 50 российских военных возвращены из украинского плена.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.