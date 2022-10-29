В МВД ЛНР заявили, что многие иностранные наемники отказываются участвовать в боях на стороне Украины

В ЛНР сообщили, что иностранные наемники начали массово отказываться воевать на стороне Украины Фото: REUTERS

Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину и вступающие в ряды ВСУ и неонацистских формирований, начали массово отказываться от участия в боевых действиях. С таким заявление со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, выступил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.

По его словам, из-за этого внутри подразделений Вооруженных сил Украины и радикальных нацформирований регулярно начали возникать различные конфликты (некоторые драки и потасовки заканчиваются для их участников смертельным исходом).

"Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исход", - цитирует Киселева информагентство ТАСС.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли целый ряд ракетный ударов по базам и местам дислокации прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ иностранных наемников. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, наемники не являются комбатантами, поэтому они должны либо как можно скорее сложить оружие, либо смириться с тем, что их участь окажется крайне печальной.