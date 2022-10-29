Сенатор Джабаров заявил, что у Британии могут потребовать компенсации из-за подрыва "Северных потоков" Фото: REUTERS

Данные Минобороны России об участии Британии в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта, заявил РИА Новости сегодня, 29 октября, первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что представители ВМС Британии, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября 2022 года по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Также Джабаров подчеркнул, что если у Минобороны РФ есть серьезные основания, что англичане "приложили руку" к взрывам на газопроводах, "у участников проекта есть все шансы потребовать у Британии возмещения ущерба".

Ранее эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода “Северный поток”.