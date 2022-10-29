В Херсоне задержан мужчина, подозреваемый в нападении на РОВД

Задержали подозреваемого в вооруженном нападении на РОВД в Херсоне Фото: REUTERS

В Херсоне местные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения на местное РОВД. Отмечается, что на допросе задержанный мужчина признался, что пошел на данное преступление по указанию Службы безопасности Украины.

Нападение на одно из херсонских РОВД было совершено 26 октября 2022 года. Тогда неизвестный выстрелил в здание отдела херсонской полиции из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Никаких официальных данных о погибших и пострадавших в результате нападения на РОВД не публиковалось.

Буквально через несколько дней после нападения на РОВД силовикам удалось выйти на след подозреваемого в совершении этого преступления, а впоследствии - и успешно задержать злоумышленника.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины (СБУ)", - сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на информацию правоохранительных органов Херсонской области.

На допросе задержанный полностью признался в содеянном и подробно рассказал херсонским силовикам о своих связях и контактах с представителями СБУ.