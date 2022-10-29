Россия приостанавливает участие в зерновой сделке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, об этом сегодня, 29 октября, сообщили в Минобороны РФ.

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Британии теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия решила приостановить участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов", - уточнили в ведомстве.

Сегодня утром - 29 октября 2022 года - корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.