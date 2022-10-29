По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Жителей всех украинских регионов призвали приготовиться к масштабным взрывам и обстрелам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена 29 октября 2022 года на всей территории Украины. По данным украинского интернет-издания "Страна.ua", сирены воздушной тревоги в настоящее время звучат во всех без исключения украинских регионах.

В частности, сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области Украины. Информацию об этом распространили власти украинской столицы и Киевской области. В киевском городском совете призвали всех горожан спуститься в бомбоубежища из-за серьезной угрозы обстрелов и взрывов в Киеве.

Отмечается, что пока официальных сообщений о том, что какой-либо из украинских регионов подвергся обстрелу 29 октября нынешнего года, не поступало.

Также на данный момент пока нет информации о каких-либо взрывах в украинских городах (помимо утренних заявлений о взрыве на алюминиевом заводе в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье).