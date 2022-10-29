Более 50 человек погибли во время празднования Хэллоуина в Сеуле, фото: скриншот с видео

В Сеуле свыше 50 человек погибли во время празднования Хэллоуина, об этом сообщает Reuters.

В соцсетях сегодня разместили видео, на котором видно, как люди лежат друг на друге и не подают признаков жизни. При этом другие пытаются их откачать.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Уточняется, что трагедия произошла на клубной улице. По предварительным данным, пострадавшие могли чем-то задохнуться.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Израиле 38 человек погибли на религиозном празднике при обрушении трибуны. Еще несколько десятков граждан были ранены. Отмечалось, что часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Все дело в том, что на самой конструкции находилось очень много людей. Это было первое масштабное мероприятие за время пандемии. Организаторы празднования насчитали более 100 тысяч гостей.