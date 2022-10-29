Колумнист Spiegel Фишер задал президенту Германии Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Штайнмайером вызвали ряд вопросов у колумниста издания Spiegel Томаса Фишера.

В прошедший вторник Штайнмайер прилетел на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что по причине воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище в украинском городе Корюковка в Черниговской области.

При этом Фишер обратил внимание на ряд деталей этого происшествия. По его мнению, на кадрах Штайнмайер выглядит абсолютно спокойным. Колумнист также отметил, что политик перед объявлением тревоги оказался недалеко от убежища..

Журналист задался вопросом, известила ли Германия Россию о прибытии Штайнмайера на Украину. "Если нет, по какой причине? Если да, что ответила Россия?" , - написал он.

Второй вопрос, который интересует колумниста, касается того, был ли украинский город атакован российскими военными, и если да, то куда был нанесен удар и каким оказался ущерб.

Третий вопрос - обсуждали ли власти Германии и Украины возможность беседы Штайнмайера с населением Корюковки в подвале.

Фишер посчитал данные вопросы логичными в ситуации с президентом. Он потребовал от властей Германии предоставить на них ответ и подчеркнул, что остается неясным, как и для чего этот инцидент был инсценирован.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.