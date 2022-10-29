Ренхап: число погибших во время давки в Сеуле выросло до 120 человек Фото: REUTERS

Количество погибших при давке в столице Южной Кореи - городе Сеуле - возросло до 120, сообщили сегодня местные издания.

Ранее сообщалось о 120 погибших.

Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Сообщалось, что несколько десятков человек во время давки перенесли остановку сердца. В общей сложности экстренные службы получили 81 звонок от граждан, сообщивших, что у них трудности с дыханием.

Ранее сайт KP.RU писал, что более 50 человек погибли во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

В соцсетях сегодня разместили видео, на котором видно, как люди лежат друг на друге и не подают признаков жизни. При этом другие пытаются их откачать. На месте ЧП работают экстренные службы.

Уточнялось, что трагедия произошла на клубной улице. По предварительным данным, пострадавшие могли чем-то задохнуться.