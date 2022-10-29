Украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки в Херсонской области плохо обученными военными

Украинские военные имитируют атаки в Херсонской области при помощи плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

"В Херсонской области, понимаете, это я вообще не могу понять - для чего и почему. Потому что мы не являемся наступательным подразделением. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы. Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление", - отметил он.

Как добавил военнопленный, руководство им сказало, что лесопосадки перед ними пустые, "противник там практически отсутствует, вы зайдете и продержитесь".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 октября 2022 года можно прочитать здесь.