Стало известно, кто заменит Генри Кавилла в новых сезонах "Ведьмака" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский актер Генри Кавилл, исполнивший главную роль Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак" от Netflix, покинет его в четвертом сезоне. Об этом звезде экрана сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети.

- Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне, - заявил Кавилл.

Теперь роль главного персонажа кинокартины будет играть австралийский актер Лиам Хемсворт. Предшественник пожелал ему насладиться погружением и добавил, что он справится с перевоплощением.

Тем временем, Хэмсворт уже подтвердил получение новой роли. Он признался, что испытывает чувство гордости и рад возможности сыграть ведьмака.

Напомним, 4-й сезон "Ведьмака" - продолжение фэнтези-сериала по книгам польского писателя Анджея Сапковского. Шоураннер Лорен Хиссрик и вся команда сценаристов "Ведьмака" приступили к работе над четвертым и пятым сезонами осенью 2022 года.