Aktualne: Детей украинских беженцев затравили в школах в Чехии Фото: REUTERS

В Чехии дети украинских беженцев стали все чаще сталкиваться с дискриминацией со стороны своих сверстников. При этом в стране они являются потенциальным объектом травли, поскольку "хуже говорят по-чешски и выглядят иначе", сообщает издание Aktualne.

- Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю, - отмечается в публикации.

По данным издания, о проблеме в соцсетях заявил староста чешского поселка Тетин Матей Главаты, По его словам, подобных историй "много", и нередко дело "даже доходит до физической расправы".

В качестве примера издание приводит историю буллинга мальчика. Он вместе с братом и матерью оказался в Чехии, но с сентября, когда начался учебный год, столкнулся с травлей со стороны одноклассников.

- Это не единичный случай. В соцсетях распространяется история из начальной школы, которая находится в городе Лазне-Белоград. Там местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату, - утверждает издание.

По мнению Главаты, причиной такой ненависти чешских детей к украинским сверстникам прежде всего является отношение их родителей.