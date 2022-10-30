Врач-нутрициолог развеял миф о пользе моркови для восстановления зрения Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач, нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU Андрей Королев развеял миф о пользе моркови для зрения. Этот овощ известен содержанием большого количества витамина А, но он никак не влияет на зрение. Врач называет это мифом, который родился во время Второй мировой войны.

- Тогда британцы разработали радар для обнаружения немецких бомбардировщиков в темноте. Чтобы скрыть новую технологию от вражеских шпионов, местные издания утверждали, что ночное зрение пилотов улучшает морковь в их рационе. Удивительно, но этот миф жив до сих пор, — сказал врач «Газете.Ru».

Непосредственного действия на зрение морковь не имеет, но она содержит очень много витамина А, который отвечает за выработку белков и повышает чувствительность зрения. А вот низкий уровень этого витамина в организме может вызывать «ночную слепоту».

Врач отметил, что данный компонент усваивается исключительно с жирами. Примечательно, что салат с масляной заправкой или бутерброд из постной рыбы с тертой морковью принесет больше пользы, чем свежий корнеплод.

А вот питать надежду, что овощ излечит близорукость не стоит. Он может несколько улучшить ситуацию только в том случае, если был большой дефицит витамина.

Тем временем, врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Алла Калинцева рассказала «Известиям» о том, какие витамины необходимы школьнику и как они могут повлиять на его активность.

А чтобы справиться со стрессом, специалисты советуют добавить в рацион больше природных «антидепрессантов». Спасут в сложное время шоколад, бананы и ромашковый чай, пишет RT.