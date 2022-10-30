Рогов заявил, что ВСУ превращают Запорожье в укрепрайон

Украинские военные превращают Запорожье в укрепрайон и готовят город к уличным боям. Фото: REUTERS

Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям, подвергая риску мирных жителей. Об этом в воскресенье 30 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов, который также является председателем движения «Мы вместе с Россией», рассказал, как ВСУ превращают областной центр в укрепрайон.

«Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города», - цитирует Рогова РИА Новости.

По словам представителя администрации, украинские войска размещаются в многоэтажных зданиях, в которых находятся мирные жители. Рогов объяснил, что ВСУ собираются использовать мирных жителей города в качестве живого щита.

Ранее сайт KP.RU не раз рассказывал о том, как киевские силовики используют гражданское население в качестве живого щита.

Сообщалось, что ВСУ размещали бронетехнику и огневые точки в домах жителей Северодонецка.

Также сообщалось, что киевские силовики использовали дома мирных жителей Луганщины в качестве огневых точек. В Рубежном, Северодонецке и Лисичанске украинские военные вели обстрелы из жилых массивов.