В Индии обрушился мост, погибли не менее 40 человек

В Индии обрушился подвесной мост, только что открытый после реконструкции. Фото: кадр из видео.

В Индии не менее сорока человек погибли при обрушении подвесного моста. Об этом сообщает в воскресенье 30 октября телеканал Odisha TV. Трагедия произошла в штате Гуджарат в населенном пункте Морби на плотине Мачху.

Мост день назад был открыт после реконструкции. Телеканал сообщает, что в момент обрушения моста на нем находились не менее полутысячи человек, среди них были дети. На месте трагедии работают пожарные, на помощь спасателям из города Морби отправлены команды из окрестных городов.

Индийские власти пообещали выделить семьям погибших и раненым материальную помощь. По заверению премьер-министра Нарендры Моди, семьи погибших получат по 200 тысяч рупий, а раненые – по 50 тысяч рупий.

Ранее сообщалось, что в 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. На самой «тусовочной» улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.