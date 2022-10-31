В России началась короткая рабочая неделя Фото: Александр КОЦ

В России с 31 октября началась короткая рабочая неделя. Она будет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства, который традиционно отмечается в РФ 4 ноября. Для россиян это будет последняя короткая неделя в 2022 году.

Так, рабочими днями будут 31 октября, а также дни с 1 по 3 ноября. При этом предпраздничный рабочий день -четверг - будет сокращенным, его продолжительность будет уменьшена на час.

Накануне юрист напоминала россиянам, что нерабочие праздничные дни не могут быть основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Тем, кто работает на сдельных условиях и получает почасовую зарплату, но не будет работать 4 ноября, работодатель обязан выплатить дополнительное вознаграждение.

Напомним, по всей России в этот день проводятся праздничные концерты, представления, благотворительные акции, спортивные мероприятия, шествия и митинги.