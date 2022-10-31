Российский военный сравнил диверсантов ВСУ с "зомби" Фото: REUTERS

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать огнестрельные ранения. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным "Крым".

По его словам, накануне была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Однако, после того, как по ним открыли огонь, украинцы начал вести себя странно.

- Мы в них попадаем, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами, - сказал собеседник агентства. Также военнослужащий добавил, что раненые украинские боевики продолжали идти дальше и при этом улыбались.

Ранее попавший в плен военнослужащий рассказывал, что вооруженные нацформирования Украины используют боевые наркотики, блокирующие страх перед атакой. К наркотикам в таблетках Украину приучают около десяти лет. С санкции ВОЗ там официально работают американские заводы по производству метадона. Ежегодно киевские власти абсолютно легально скармливали 11 тысячам украинских наркоманов более 2 тонн метадона, чтобы они только не кололись внутривенными наркотиками.