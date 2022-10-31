Самый длинный в мире пассажирский поезд проследовал через швейцарские Альпы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На железных дорогах Швейцарии появился самый длинный в мире пассажирский поезд. В минувшую субботу, 29 октября, швейцарская железнодорожная компания установила рекорд, отправив в путь этот поезд.

Как передает агентство Associated Press, состав длиной 1910 метров, который состоит из 100 вагонов, прошел по одной из самых впечатляющих трасс через Альпы из местечка Преда в маленький городок Берюн. Отмечается, что поезд был собран из 25 составов, а прокатиться на нем смогли только 150 человек, среди которых были журналисты и различные VIP-персоны

Отмечается, что 25-километровый маршрут из 22 туннелей и 48 мостов был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году, в том числе, поезд прошел через знаменитый одноколейный виадук Ландвассер.

Таким образом, швейцарские железные дороги установили мировой рекорд, а вся поездка при этом заняла немногим больше часа.

Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги - организатора рекордного проезда, заявил, что такая поездка была приурочена к 175-летию швейцарских железных дорог.