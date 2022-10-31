Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и Харькове Фото: REUTERS

Взрывы слышны в Киеве и Харькове. Об этом в понедельник, 31 октября, заявило украинское издание ТСН.

«В Киеве слышны взрывы. В разных частях города выключен свет... По меньшей мере пять взрывов было слышно в Вышгородском районе Киевщины», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

Кроме того, издание сообщает, что части Харькова исчез свет, а сообщение об ударах по городу подтверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Тем временем украинское издание УНИАН сообщается, что в Киеве в небо поднялся столб дыма.

Напомним, сегодня, 31 октября, в очередной раза воздушная тревога объявлена по всей Украине. Изначально воздушная тревога была объявлена в Киеве. Как писал сайт KP.RU, удары по инфраструктуре Украины начали наноситься с 10 октября этого года.