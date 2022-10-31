Россияне стали скупать обереги, амулеты и товары для гаданий Фото: "КП" Архив

В 2022 году россияне стали больше интересоваться эзотерикой. Накануне Хэллоуина спрос на аксессуары для гаданий и магических обрядов вырос на 90%. Такие данные приводит маркет-плейс Ozon. Эксперты платформы сравнили показатели текущего года с предыдущим.

Особой популярностью пользуются карты Таро, из продажи выросли в 2,7 раз. Интерес к различным атрибутам для гадания вырос в два раза.

Продажи амулетов и талисманов увеличились на 91%, а рун – на 76%.В целом же интерес к данным товарам стал в четыре раза выше, чем годом ранее, пишет "Газета.ru".

ТОП самых продаваемых магических товаров:

Черные восковые свечи с травами ручной работы,

Свеча «Ведьмин костер» для отжига негатива с полынью,

Шары для загадывания желаний и принятия решений,

Наборы скандинавских, русских и славянских рун,

Карты Таро Уэйта и Кроули,

Гадальные карты Аввалон-Ло Скарабео Оракул Ленорман,

Метафорические карты «Спроси свою Вселенную».

Спрос по товарам в разных регионах тоже меняется. Особый интерес фиксируется в Новосибирской области и Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской и Свердловской областях.

Тем временем, настоящая трагедия произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Число погибших в давке в центре Сеуле погибло не менее 153 человек, из них четверо россиянок, сообщает газета "Известия".

Еще одна трагедия случилась в Техасе. Там во время празднования вечеринки произошла стрельбы. По меньшей мере девять человек были ранены и один человек погиб, передает телеканал "360"