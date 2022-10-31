Россияне стали скупать обереги, амулеты и товары для гаданий
Фото: "КП" Архив
В 2022 году россияне стали больше интересоваться эзотерикой. Накануне Хэллоуина спрос на аксессуары для гаданий и магических обрядов вырос на 90%. Такие данные приводит маркет-плейс Ozon. Эксперты платформы сравнили показатели текущего года с предыдущим.
Особой популярностью пользуются карты Таро, из продажи выросли в 2,7 раз. Интерес к различным атрибутам для гадания вырос в два раза.
Продажи амулетов и талисманов увеличились на 91%, а рун – на 76%.В целом же интерес к данным товарам стал в четыре раза выше, чем годом ранее, пишет "Газета.ru".
ТОП самых продаваемых магических товаров:
Черные восковые свечи с травами ручной работы,
Свеча «Ведьмин костер» для отжига негатива с полынью,
Шары для загадывания желаний и принятия решений,
Наборы скандинавских, русских и славянских рун,
Карты Таро Уэйта и Кроули,
Гадальные карты Аввалон-Ло Скарабео Оракул Ленорман,
Метафорические карты «Спроси свою Вселенную».
Спрос по товарам в разных регионах тоже меняется. Особый интерес фиксируется в Новосибирской области и Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской и Свердловской областях.
Тем временем, настоящая трагедия произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Число погибших в давке в центре Сеуле погибло не менее 153 человек, из них четверо россиянок, сообщает газета "Известия".
Еще одна трагедия случилась в Техасе. Там во время празднования вечеринки произошла стрельбы. По меньшей мере девять человек были ранены и один человек погиб, передает телеканал "360"