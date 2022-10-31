Посол РФ заявил, что Запад шантажирует Турцию для введения антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что западные страны использует шантаж для того, чтобы заставить Турцию присоединиться к введению санкционных мер в отношении России.

«Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям», - приводит издание Dunya слова российского дипломата, который отметил, что именно таким образом может интерпретировать письма, а также телефонные звонки, который получают турецкие бизнесмены и ассоциации от западных партнеров.

Алексей Ерхов отметил, что Москва не одобряет подобные методы, однако, как отметил российский посол, решение будет принимать турецкое население, правительство Турции и бизнесмены страны.