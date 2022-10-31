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НовостиПолитика31 октября 2022 7:40

Посол РФ заявил, что Запад шантажирует Турцию для введения антироссийских санкций

Российский дипломат отметил, что Москва не одобряет подобные методы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол РФ заявил, что Запад шантажирует Турцию для введения антироссийских санкций

Посол РФ заявил, что Запад шантажирует Турцию для введения антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что западные страны использует шантаж для того, чтобы заставить Турцию присоединиться к введению санкционных мер в отношении России.

«Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям», - приводит издание Dunya слова российского дипломата, который отметил, что именно таким образом может интерпретировать письма, а также телефонные звонки, который получают турецкие бизнесмены и ассоциации от западных партнеров.

Алексей Ерхов отметил, что Москва не одобряет подобные методы, однако, как отметил российский посол, решение будет принимать турецкое население, правительство Турции и бизнесмены страны.