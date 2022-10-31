Экономисты назвали продукты, которые следует заранее купить к Новому году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к Новому году у многих начинается заранее, россияне постепенно закупают подарки, елочные украшения. Но можно обратить внимание и на другие товары, покупка которых заранее позволит сэкономить на проведении торжества.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев советует купить продукты и алкоголь, которые без проблем дождутся своего часа, а вас избавят от очередей и беготни по магазинам в конце декабря.

Пока еще в магазинах есть импортный алкоголь, но у новому году будет ощущаться его дефицит. Не помешает банка черной или красной икры, она к концу декабря традиционно прибавит в цене.

В практичных целях можно закупиться консервацией, все то, что пойдет на приготовление салатов.

- Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже, - говорит эксперт NEWS.ru.

Он прогнозирует, что в этом году «индекс оливье» будет под 20%, то есть, именно на столько подорожают ингредиенты для приготовления традиционного салата.

Экономист Татьяна Куликова соглашается, что от инфляции никуда не деться. Но надеется, что к Новому году ценники не вырастут до критичных. А вот первая половина 2023 года может ударить по кошелькам потребителей.

Так что лучше делать запасы постепенно, хотя бы из соображений, что это снизит нагрузку на семейный бюджет.

- Продукты к новогоднему столу дорожают просто потому, что людям свойственно все покупать в последний момент. Если есть возможность купить то, что сохранится, например, консервы, лучше это сделать сейчас, — рекомендовала Куликова.