Производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса на российском рынке Фото: REUTERS

Японская компания Bridgestone, которая является крупнейшим в мире производителем шин, приняла решение о продаже своих российских активов и теперь ищет покупателя для своего бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», - сказано в сообщении, где уточняют, что процесс поиска покупателя, а также закрытия сделки, согласно планам, займет несколько месяцев.

Компания Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года, а начала свое производство в России в 2017 году, производя каждый год до двух миллионов шин. Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки компании составляет менее 2%, а на заводе в Ульяновске и также в головном офисе в Москве свыше тысячи рабочих мест.