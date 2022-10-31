Российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 60 украинских военнослужащих при отражении наступления на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», – сказал он в ходе брифинга.

На Купянском направлении российские войска нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины и двум формированиям иностранных наемников. В резльутате были уничтожены более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля. Кроме того, ВСУ потеряли более 170 человек, три танка пять боевых бронированных машин и девять автомобилей на Красно-Лиманском направлении.