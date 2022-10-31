NBC News: Байден вышел из себя из-за неблагодарности Зеленского за поставки оружия Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Киеву военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

"Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил предоставление еще 1 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, которая ему требуется, но которую он не получает. Байден вышел из себя... Американский народ довольно щедр, а власти и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден - прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", - отметил телеканал.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают поставить Украине первые комплексы NASAMS в ближайшее время.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.