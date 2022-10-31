Врач Бузунов посоветовал страдающим бессонницей отказаться от кофеина и дневного сна Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал россиянам, что из-за стресса у многих людей может появиться бессонница.

По его словам, успокоить нервную систему, можно, если отказаться от кофеина. Все дело в том, что он снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса. Также он посоветовал воздержаться отказаться и от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими людьми. Об этом пишет Lenta.ru.

- Проблемы надо решать, а не переживать по их поводу - напомнил доктор. - Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность позволит "переработать" стресс и стать спокойнее.

Важным моментом является соблюдение четкого режима сна. Поэтому следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Если же уснуть не получается, то врач призывает не пытаться "насильно" погружать себя в сон.

- Если ночью вам не спится, не лежите в постели. Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным - например, чтением или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь, - рассказал сомнолог.

Также для борьбы с ночной бессонницей он рекомендовал не спать днем, даже если очень хочется.

Накануне ФАН писал, что утяжеленные одеяла полезны для пациентов, страдающих от бессонницы. К такому выводу пришли специалисты Уппсальского университета (Швеция). Участие в эксперименте приняли 26 молодых мужчин и женщин, которым предлагалось спать, укрываясь обычными и тяжелыми одеялами.

Также недавно руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказывал, как можно улучшить свой сон на фоне сокращения светового дня в осенне-зимний период. Как сообщает телеканал "360", эксперт посоветовал спать от 7 до 9 часов в сутки.