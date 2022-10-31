Небензя заявил, что атака ВСУ на Черноморский флот поставила крест на части стамбульских договоренностей

Василий Небензя раскрыл последствия агрессивных действий боевиков украинских Вооруженных сил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осуществленная Киевом атака на Черноморский флот РФ ставит окончательный крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей. С соответствующим публичным заявлением 31 октября 2022 года выступил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

Также высокопоставленный российский дипломат в ходе заседании Совета безопасности ООН заявил о том, что РФ после своего официального выхода из "зерновой сделки" не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра.

"Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех теперь очевидно, что украинской стороной черноморский гуманитарный коридор используется в военно-диверсионных целях", - подчеркнул Небензя в своей речи во время заседания.

О своем выходе из "зерновой сделки" Россия на официальном уровне объявила 30 октября нынешнего года. Срок действия "черноморской зерновой инициативы" ограничивался 120 днями и заканчивался 19 ноября 2022 года.

Однако полный конец сделке положила циничная атака ВС Киева на корабли российского Черноморского флота, а также попытка нанести удар по гражданским объекта Севастополя (все эти попытки были оперативно пресечены и отражены).