Психолог Карнаухов связал оскорбление Киркоровым журналистки с его имиджем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Психолог Эдуард Карнаухов прокомментировал очередной скандал с участием певца Филиппа Киркорова, публично оскорбившего журналистку.

По его словам, в этом поступке исполнителя нет ничего удивительного. Все дело в том, что тяга к конфликтам - это не только часть имиджа певца, но и составляющая его психотипа, считает эксперт. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Киркоров - известный, его имидж построен на скандалах. Это часть его репутации, и он ведет себя в этом смысле продуманно. Эти скандалы добавляют ему в определенной степени популярность, - считает Карнаухов.

Психолог также добавил, что люди того типа, к которым относится певец, вообще любят конфликты и ругань, так они ощущают свое превосходство. При этом он подчеркнул, что давать глубокую оценку психики человека по его имиджу - неправильно.

Ранее Life.ru писал, что скандалом обернулось экспресс-интервью Филиппа Киркорова в кулуарах Большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. На видео запечатлен гневный ответ исполнителя на вопрос журналистки об увлечениях. Корреспондент спросила, есть ли у него какая-либо традиция при посещении городов или же он что-то коллекционирует. По итоге недолгой беседы Киркоров произнес "Пошла ты в ж...!".