Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Внутриполитические решения главы Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией, говорится в материале обозревателя чешского издания Casopis Argument Эдуарда Хмелара.

По мнению, западные политики стремятся игнорировать реальную сущность киевских властей в целях поддерживать иллюзию о "хорошей Украине и плохой России". Тем не менее, странам Европы такая позиция грозит фатальными последствиями, подчеркивает автор.

"Действия Зеленского только ведут к ослаблению страны еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину", - подытожил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.