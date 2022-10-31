Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Миллиардер Олег Тиньков заявил, что больше не является российским гражданином Фото: REUTERS

Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства.

Об этом он сообщил 31 октября 2022 года на своей официальной странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Тиньков заявил, что уже направил все необходимые документы для своего выхода из российского гражданства в "компетентные органы". Также он пояснил, что не хотел, чтобы теперь его называли в публичном пространстве "российским бизнесменом".

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев в свою очередь заявил, что, по его мнению, Тинькова уже давно следовало лишить российского гражданства по решению властей РФ.

Несколько месяцев назад Олег Тиньков публично занял антироссийскую позицию, не поддержал спецоперацию РФ на Украине и резко раскритиковал тех россиян, кто поддерживает власти в связи с событиями на Украине. При этом бизнесмен не стал стесняться в выражениях и оскорбил всех граждан РФ, выступающих в поддержку СВО.

Ранее Тиньков перестал быть совладельцем и акционером "Тинькофф банка". О сделке Тинькова с "Интерросом" о продаже акций кредитного учреждения стало известно 29 апреля нынешнего года. Миллиардер Владимир Потанин тогда заявил, что участие "Интерроса" станет "хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы". Олег Тиньков же сообщил, что собирается "уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей".