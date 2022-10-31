Глава Херсонской области Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации населения на 15 километров от Днепра Фото: Александр КОЦ

В связи с возможностью применения киевским режимом запрещенных методов ведения военных действий, а также наличия данных о подготовке Украиной массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, власти Херсонской области приняли решение о расширении зоны эвакуации населения на 15 километров от Днепра. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил врио губернатора региона Владимира Сальдо.

“В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов”, - уточнил Сальдо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.