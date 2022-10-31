Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье31 октября 2022 18:25

Врач назвал опасность обычного насморка

Оториноларинголог Крюков: Насморк способен привести к ухудшению работы мозга
София ГОНЧАРОВА
Врач назвал опасность обычного насморка

Врач назвал опасность обычного насморка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков предупредил, что простой насморк способен привести к ухудшению работы мозга.

По словам доктора, он также может спровоцировать развитие у человека осложнений, которые потребуют длительного лечения. Об этом пишет Газета.Ru.

- Обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме - ред.), что сказывается на работе головного мозга, - рассказал специалист.

Крюков также добавил, что если человек дышит ртом, вдыхаемый воздух недостаточно очищается, согревается и увлажняется. В результате микробы и частицы пыли оседают на слизистой оболочке трахеи и бронхов.

Также телеканал "360" предупреждал, что недолеченная простуда иногда перерастает в гайморит. По словам врача-иммунолога Светланы Марковой, игнорировать симптомы болезни не стоит. Кроме гайморита, простуда может привести к бронхиту, если пациент долгое время игнорирует насморк и кашель.

Ранее RT писал, что боль в горле и насморк распространёнными симптомами COVID-19. Как объяснила пульмонолог Ольга Рябова, кроме этих симптомов признаками ковида могут быть осиплость голоса, мышечные боли и общая слабость, которая может сохраняться в течение длительного времени.