Врач назвал опасность обычного насморка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков предупредил, что простой насморк способен привести к ухудшению работы мозга.

По словам доктора, он также может спровоцировать развитие у человека осложнений, которые потребуют длительного лечения. Об этом пишет Газета.Ru.

- Обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме - ред.), что сказывается на работе головного мозга, - рассказал специалист.

Крюков также добавил, что если человек дышит ртом, вдыхаемый воздух недостаточно очищается, согревается и увлажняется. В результате микробы и частицы пыли оседают на слизистой оболочке трахеи и бронхов.

Также телеканал "360" предупреждал, что недолеченная простуда иногда перерастает в гайморит. По словам врача-иммунолога Светланы Марковой, игнорировать симптомы болезни не стоит. Кроме гайморита, простуда может привести к бронхиту, если пациент долгое время игнорирует насморк и кашель.

Ранее RT писал, что боль в горле и насморк распространёнными симптомами COVID-19. Как объяснила пульмонолог Ольга Рябова, кроме этих симптомов признаками ковида могут быть осиплость голоса, мышечные боли и общая слабость, которая может сохраняться в течение длительного времени.