Врачи подключили Анатолия Карпова к аппарату ИВЛ

Анатолий Карпов с женой и дочкой.

Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ. Его госпитализировали в конце октября, в крови гроссмейстера и депутата Госдумы обнаружили около 2,7 промилле алкоголя. Это равно бутылке водки.

Врачи диагностировали отек мозга. Помимо этого, была переломана теменная и правая височная кости. На голове множественные гематомы и субарахноидальное кровоизлияние.

Помимо травм, которые пришлись на область головы, имеются и другие повреждения – это закрытый перелом шейки левой бедренной кости.

Состояние шахматиста осложняется наличие хронических заболеваний, сообщает Пятый канал.

Дочь гроссмейстера объяснила, что была бытовая травма, в результате которой отец получил множественные повреждения. А его жена Наталья Буланова заверила, что муж поскользнулся.

- Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой, - сказала Буланова.

Что именно могло произойти с шахматист и депутат Госдумы, точной информации нет. Сейчас он находится в искусственной коме. Об этом сообщил ФАН бизнесмен Андрей Ковалев.

Гроссмейстера нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября.

- На него точно не напали. Это фейк про нападение. Но то, что госпитализирован и состояние тяжелое, — да, - сказал Life PR-директор федерации Кирилл Зангалис.