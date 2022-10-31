Песков назвал чушью заявление разведки Украины о “двойниках Путина”

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы использовании российским лидером Владимиром Путиным двойников являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Буданов в интервью британскому изданию Daily Mail сообщил, что Путин якобы использует трех двойников, которые сделали пластические операции.

“Как можно такое прокомментировать? Как чушь!”, - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что в Иран летал не сам российский лидер Владимир Путин, а якобы его двойник.

В декабре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин знает про теории о том, что у него якобы есть “двойники” - похожие на главу государства люди, которые порой посещают мероприятия вместо него. В Сети даже существуют теории, сколько у президента таких “близнецов” и как их можно различить. Как рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с Тиной Канделаки в программе “Специальный гость” на RTVI, Владимир Путин с юмором относится к таким теориям.