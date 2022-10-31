Миссия МАГАТЭ начала инспекцию на двух объектах на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекции на двух объектах на Украине в соответствии с поступившим ранее запросом Киева. Об этом сегодня, 31 октября, в соцсетях сообщили представители агентства.

"Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре закончат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинских властей. Позже на этой неделе Гросси представит свои первоначальные выводы по итогам этой деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.