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НовостиПолитика31 октября 2022 19:58

Миссия МАГАТЭ начала инспекцию на двух объектах на Украине

Ранее на это был получен соответствующий запрос Киева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Миссия МАГАТЭ начала инспекцию на двух объектах на Украине

Миссия МАГАТЭ начала инспекцию на двух объектах на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекции на двух объектах на Украине в соответствии с поступившим ранее запросом Киева. Об этом сегодня, 31 октября, в соцсетях сообщили представители агентства.

"Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре закончат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинских властей. Позже на этой неделе Гросси представит свои первоначальные выводы по итогам этой деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.