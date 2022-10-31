Путин заявил о "наглых обвинения" о подрыве Россией "Северных потоков"

Владимир Путин пожаловался на "наглые обвинения" в адрес РФ Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в адрес Москвы выдвигались "наглые обвинения" в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам российского лидера, подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются полностью недопустимыми.

"Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала "Северные потоки", бредятина, чушь", - сообщил президент РФ в ходе своей пресс-конференции в Сочи 31 октября 2022 года.

По мнению Путина, всерьез воспринимать, рассматривать и анализировать подобные заявления даже не стоит.

Ранее Путин заявил о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" напрямую причастный "англосаксы", которые таким образом фактически переходят к уничтожению единой европейской энергетической инфраструктуры.

Позднее Минобороны РФ официально заявило о причастности к взрыву на газопроводах британских военных.