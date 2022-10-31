Песков признал инерцию военкоматов при завершении мобилизации

Дмитрий Песков публично объяснил проблемы при завершении частичной мобилизации в России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об "определенной инерции" в работе российских военкоматов при завершении процесса частичной мобилизации в стране.

Такое заявление Песков сделал 31 октября нынешнего года в разговоре с журналистами, официального представителя Кремля цитирует информагентство ТАСС.

Именно "определенной инерцией" в работе военкоматов Песков объяснил случаи, когда в различных регионах РФ гражданам продолжают приходить повестку даже после официального объявления о завершении частичной мобилизации. При этом речь может идти лишь о "единичных случаях".

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. А уже 28 октября текущего года министром обороны страны Сергеем Шойгу было публично объявлено о завершении всех мобилизационных мероприятий в стране.