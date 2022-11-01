В России 1 ноября стартовал финальный этап конкурса "Народный участковый - 2022"

В России с 1 ноября 2022 года стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса "Народный участковый", который проводит МВД России.

Все желающие до 10 ноября могут со своих аккаунтов в соцетях проголосовать за одного кандидата из списка участников на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Отдать свой голос и поддержать сотрудника правоохранительных органов можно на сайте KP.RU (здесь).

Напомним, для участия в конкурсе допускается только один представитель от каждого региона РФ. В финал конкурса вышли победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч граждан.

После подведения итогов финального голосования на сайте "Комсомольской правды" KP.RU будут объявлены победители конкурса. Они определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.