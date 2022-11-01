На Западе узнали о сообщении Трасс Блинкену с фразой «Все сделано» через минуту после теракта на «Северном потоке» Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с фразой «Все сделано» почти сразу после взрывов на газопроводах «Северного потока». Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

«Откуда русские знают, что Великобритания взорвала трубопроводы «Северного потока» в партнерстве с США? Потому что Лиз Трасс использовала свой iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось «Все сделано». Это произошло через минуту после взрыва на трубопроводе и еще до того, как кто-нибудь узнал?» – написал он в Twitter.

Дотком отметил, что информация поступила не с того телефона Трасс, который был взломан хакерами. Бизнесмен не сообщил, откуда у него эта информация.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Доткома. В своем Telegram-канале она написала, что ее интересует официальный ответ Лондона, отправляла ли экс-премьер Великобритании такое сообщение непосредственно после подрыва «Северного потока». Как считает дипломат, ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру.