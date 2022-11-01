ВТБ запускает трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых

ВТБ расширяет линейку рублевых депозитов долгосрочным вкладом «Стабильный», который открывается на 3 года, проценты начисляются ежемесячно. Максимальная доходность с учетом капитализации процентов достигает 9,5% годовых, а если проценты перечисляются на отдельный счет клиента – 8,39%. Депозит можно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн или через банкомат. В первом случае минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. рублей, а при открытии онлайн – 1 тыс. рублей. Пополнения, частичные снятия средств и продление договора не предусмотрены.

«На фоне стабилизации экономической ситуации в третьем квартале мы фиксировали рост спроса на «длинные» депозиты, и сегодня уже более четверти новых вкладов приходится на продукты сроком от года. Поэтому мы запускаем трехлетний депозит, который позволит клиентам разместить средства по ставке значительно выше средней по рынку сразу на три года», - отметил и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов.

По его словам, подобное предложение может стать исключением для рынка в ближайшее время. После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% банки будут стремиться зафиксировать доходность по вкладам на текущем уровне. Специальные условия будут касаться скорее краткосрочных предложений, которые будут запускаться в качестве промоакций в период «высокого сезона».