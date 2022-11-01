Шойгу раскрыл число мобилизованных, отправленных в районы боевых действий

Сергей Шойгу сделал важное заявление о частичной мобилизации в РФ Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в настоящее время в зону боевых действий направлены уже 87 из 300 тысяч мобилизованных граждан РФ. Такое заявление министр сделал 1 ноября 2022 года.

По словам главы Минобороны РФ, все эти мобилизованные россияне уже находятся в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

Все они вскоре приступят или уже приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО, уточнил Шойгу в ходе селекторного совещания российского военного ведомства.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. 31 октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия окончательно завершены.

Всего в рамках частичной мобилизации в армию РФ удалось призвать 300 тысяч резервистов. В Совфеде РФ уточнили, что никаких специальных указов главы государства о завершении частичной мобилизации выпускать не требуется.