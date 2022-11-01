СК России завершил расследование в отношении экс-депутата Ильи Яшина*

Яшину* грозит от 5 до 10 лет тюрьмы за “публичное распространение фейков о ВС РФ" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет России завершил расследование обстоятельств дела в отношении экс-депутата Москвы Ильи Яшина* (признан иноагентом), говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО "Красносельский" Москвы Ильи Яшина*", - заявили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле 2022 года Яшин* в прямом эфире на YouTube распространял “ложные сведения” об убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. СК аргументирует это тем, что Яшин использовал фото- и видеоматериал, который был сделан украинскими медиа, свидетельствующий “о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области”.

В ходе следственных мероприятий было собрано достаточно доказательств. Обвинение по по уголовной статье было передано в суд с полученными сведениями. Яшину* грозит от 5 до 10 лет тюрьмы за “публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти”.

Напомним, 22 июля 2022 года Минюст России внес в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента