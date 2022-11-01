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НовостиПолитика1 ноября 2022 12:10

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, сообщили в Минобороны России сегодня, 1 ноября.

"Уничтожены три склада боеприпасов возле населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области", - уточняется в материалах оборонного ведомства.

Также сообщается, что поражены восемь пунктов управления ВСУ в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях и в Донецкой народной республике, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.