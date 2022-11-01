Пять мощных взрывов прогремели в центре Донецка Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли центр Донецка, в городе прогремели пять мощных взрывов.

По информации ТАСС, в Донецке работает система противовоздушной обороны, часть летевших по городу ракет была сбита.

Напомним, нанкануне ВСУ снова обстреляли Донецк. Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина, в результате возникли возгорания. В Ворошиловском районе в здании детского дошкольного учреждения было повреждено остекление окон.

В начале июня украинские войска выпустили по Донецку 40 снарядов из "Градов". Были повреждены школа и крытый рынок.

Между тем силы Донецкой народной республики взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины рядом с Донецком, захватив в плен большое количество военнослужащих и техники противника.