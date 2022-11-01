Новак сообщил, что Россия начала обследование "Северных потоков" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия только начала обследование "Северных потоков", официальных бумаг о результатах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще проводятся обследования. Конечно, с мест докладывают руководителям "Газпрома". Думаю, данные какие-то есть, но я не могу ее сказать. Работа проводится ежедневно, они только приступили к работе", - ответил Новак на вопрос, есть ли предварительные результаты обследования "Северных потоков".

Ранее Путин назвал "очевидным терактом" подрыв "Северных потоков". Он также напомнил, что в адрес Москвы выдвигались "наглые обвинения" в причастности к взрывам на газопроводах.

Также ранее Минобороны России заявило об участии ВМС Британии в подрыве "Северных потоков". Отмечалось, что в военном ведомстве РФ располагают данными об участии британских военных в подготовке и осуществлении теракта.