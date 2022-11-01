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НовостиЭкономика1 ноября 2022 13:27

Новак сообщил, что Россия начала обследование "Северных потоков"

Но официальных бумаг еще нет, уточнил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Новак сообщил, что Россия начала обследование "Северных потоков"

Новак сообщил, что Россия начала обследование "Северных потоков"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия только начала обследование "Северных потоков", официальных бумаг о результатах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще проводятся обследования. Конечно, с мест докладывают руководителям "Газпрома". Думаю, данные какие-то есть, но я не могу ее сказать. Работа проводится ежедневно, они только приступили к работе", - ответил Новак на вопрос, есть ли предварительные результаты обследования "Северных потоков".

Ранее Путин назвал "очевидным терактом" подрыв "Северных потоков". Он также напомнил, что в адрес Москвы выдвигались "наглые обвинения" в причастности к взрывам на газопроводах.

Также ранее Минобороны России заявило об участии ВМС Британии в подрыве "Северных потоков". Отмечалось, что в военном ведомстве РФ располагают данными об участии британских военных в подготовке и осуществлении теракта.