DM: в Британии цены взлетят до небес из-за решения России приостановить зерновую сделку Фото: REUTERS

Британии грозит резкий рост цен на продукты из-за приостановки Россией соглашения по вывозу зерна из украинских портов, пишет Daily Mail.

"Это оказывает дополнительное давление на и без того растущую стоимость продукции из пшеницы в странах Европы. В Британии цены почти на все хлебобулочные и макаронные изделия увеличились на двузначные цифры, в ряде случаев на целых 63,6 процента", - уточняется в статье.

Ранее стало известно, что Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.