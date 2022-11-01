СБУ хочет преследовать за "госизмену" главу морского порта Херсона

Главу порта Херсона преследуют украинские силовики ФОТО: пресс-служба президента Украины

Служба Безопасности Украины (СБУ) решила возбудить уголовное дело против главы морского порта Херсона. Украинские спецслужбы подозревают его в совершении государственной измены.

В качестве повода для преследования главы херсонского порта называется его сотрудничество с российскими властями, в том числе и после официального вхождения региона в состав РФ.

Украинские силовики отмечают, что ранее руководитель морского порта Херсона был сотрудником украинского государственного предприятия "Укрводпуть".

В связи с этим он, по данным СБУ, якобы мог передать РФ некие "охраняемые законом сведения", которые были доступны ему в рамках работы в украинской госкомпании.

Служба безопасности Украины намерена добиваться заочного ареста главы херсонского морского порта, не исключено, что и суд над мужчиной также будет проведет киевскими властями в заочном формате.