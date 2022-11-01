Премьер-министр Саксонии назвал разрыв с Россией историческим беспамятством

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал желание оборвать отношения с Россией историческим беспамятством, а перспективы восстановления сотрудничества по поставкам энергии нельзя уничтожать. Фото: wikimedia.org

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал желание оборвать отношения с Россией историческим беспамятством, а перспективы восстановления сотрудничества по поставкам энергии нельзя уничтожать. Об этом он заявил на пресс-конференции с министром экономики Германии Робертом Хабеком.

«Германии необходимо поддерживать производство и индустрию с помощью энергоносителей, от чьих поставок страна зависит, по конкурентоспособной цене», - отметил Кречмер.

На вопрос журналистов, рассчитывает ли он на восстановление поставок газа из России, Кречмер сказал, что «заявления, наподобие «никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией»: я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным».

Также премьер-министр Саксонии высказался по поводу сжиженного газа, пояснив, что «добиться этого с помощью СПГ, скорее всего, потому что энергетический голод будет столь силён, что начнётся большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы».

Также политик заявил об острой необходимости в мирных инициативах касательно ситуации на Украине.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с началом спецоперации на Украине страны ЕС ввели антироссийские санкции, и из-за высоких цен на энергию в Европе стали приостанавливать свою деятельность химические и сталелитейные заводы, бумажные фабрики и компании по изготовлению удобрений.