Читатели Dnes.dir.bg высмеяли украинских беженцев за отказ съезжать из отелей на берегу моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели болгарского издания Dnes.dir.bg возмутились поведением украинских беженцев, отказавшихся покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.

Многие комментаторы отметили, что беженцы с Украины требуют к себе особого отношения, в то время как беженцы из других стран довольны намного более стесненными условиями.

"Мы входим в их положение, но такая наглость повлечет за собой проблемы. Они же беженцы, страна предоставляет им жилье, а они хотят гостиницу на первой линии. Пусть посмотрят на сирийских беженцев, в каких домах они живут", - отметил читатель с ником ВБЗ.

"В госбазах маленькая парковка – где же им свои машины держать?" - пошутил пользователь Перко.

Ранее сайт KP.RU писал, что европейцы устали содержать украинских беженцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.