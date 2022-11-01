Украинский военный с тяжелым ранением рассказал, как его бросили сослуживцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские военнослужащие оставили тяжелораненного товарища при отступлении под Лисичанском – с осколком в позвоночнике он находился в блиндаже почти неделю, сообщает РИА Новости.

Житель города Решетиловка Полтавской области Владимир Иванец попал в армию по мобилизации в конце февраля 2022 года. Спустя четыре месяца его подразделение было переброшено из Киева на оборону города Северска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР. А через три дня на передовой он получил ранение, которое чуть не привело к гибели.

"Когда отходили с позиции, я получил тяжелое ранение, и меня там оставили, потому что я умирал там. Я не мог ходить и, наверное... думали, что я уже скончался. На седьмой день я выбрался из блиндажа", - рассказал Иванец агентству.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.